​Пенсионерка из Сургута лишилась денег после проверки счетчиков «сотрудником» УК

Днем 22 августа к пожилой сургутянке пришел незнакомый мужчина, представившийся сотрудником одной из управляющих компаний города. Он сообщил, что проводит поверку и замену водопроводных счетчиков, и, что для пенсионеров действует 50-процентная скидка.
Женщина впустила его в квартиру и заплатила за 8700 рублей. Мужчина прошел в ванную, потом на кухню, провел некоторые манипуляции и сказал, что ему необходимо спустится к соседям снизу, кое-что уточнить. Но уже не вернулся.
Мошенника ищут.
Как НКО помогают улучшить ситуацию с бездомными животными в Сургуте? Расскажет руководитель фонда «Потеряшки» Юлия Давыдова // ONLINE 24 августа в 11:00