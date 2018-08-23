​Создатели решили закрыть ситком «Теория большого взрыва»

Двенадцатый сезон популярного американского сериала, который выйдет на экраны 24 сентября, станет последним для проекта. Эту новость озвучили в общем заявлении компаний Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions, пишет издание Variety.
«Мы вместе со съемочной командой, сценаристами и актерами, очень признательны за успех шоу и готовы представить вам последний сезон, финал, который приведет «Теорию большого взрыва» к эпичному и креативному концу», — сказано в заявлении.
Издание рассказывает, что намерение закрыть ситком появилось спустя три недели после того, как глава CBS Entertainment, кинопродюсер Келли Калл сказал, что телеканал и Warner Bros обсуждает возможное продолжение «Теории большого взрыва». Высказываясь о завершении сериала, он заметил, что шоу стало ключевой комедией поколения.
Справка: «Теория большого взрыва» (англ. The Big Bang Theory) — американский ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом
Прэди. Премьера сериала состоялась 24 сентября 2007 года на канале CBS. Ситком повествует о
жизни двух молодых талантливых физиков, их привлекательной соседке по
лестничной площадке, официантке и начинающей актрисе, а также об их
друзьях — астрофизике и инженере. Действие сериала происходит в
городе Пасадена,
штат Калифорния.
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