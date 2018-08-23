​В Сургуте ищут владельцев двух гаражей, которые планируют демонтировать // ФОТО

Администрация Сургута ищет владельцев двух гаражей: у дома № 24 по ул. Магистральная и дома № 5 по ул. Декабристов. Им необходимо освободить земельный участок собственными силами до 10 сентября.
В противном случае чиновники обратятся в суд, чтобы признать это имущество бесхозяйным с последующей передачей в собственность муниципалитета.
По всем вопросам можно обращаться контрольное управление по адресу ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414. Телефоны: 52-83-26, 52-83-66, 52-80-22.
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