​Самолет из Норильска экстренно приземлился в Сургуте «по техническим причинам». Части пассажиров повезло

Самолет, следовавший из Норильска в Новосибирск, сегодня утром вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту города Сургута. Генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков пояснил корреспонденту портала siapress.ru, что самолет приземлился «по техническим причинам». Также он отметил, что ситуация не представляла угрозы жизни и здоровью пассажиров, а также членов экипажа. Однако «Центр-Спас» отправил в аэропорт службы экстренного реагирования.

На данный момент принято решение отправить неисправный самолет пустым перегоном в Новосибирск. «Пассажиры, которые отправлялись в Новосибирск, продолжат свой путь уже на самолете авиакомпании Utair, а те, кто планировали совершить перелет в Краснодар (с пересадкой в Новосибирске), отправятся прямым рейсом из Сургута. То есть часть путешественников попала даже в выгодное положение — время перелета сократилось», — рассказал гендиректор «Аэропорт Сургут».

Напомним, сегодня утром воздушное судно «Эмбраер 170» совершило аварийную посадку в штатном режиме в аэропорту города Сургута. На борту находилось 26 пассажиров и 4 члена экипажа.