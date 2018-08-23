​Роспотребнадзор советует привиться от кори перед путешествием в Европу

Роспотребнадзор посоветовал жителям страны привиться от кори перед поездкой в Европу. Это связано с ростом заболеваемости в европейских странах. Об этом свидетельствует Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, сообщающее, что с июля 2017 года по июль 2018 года в нескольких европейских странах выросло число заболевших корью.

Также организация приводит следующую статистику: в Сербии на 1 млн человек приходится 643 случая заболевания, в Греции — 293, в Румынии — 70,5, Италии — 55,9, Черногории — 51,1, Франции — 42,2. Также высокое число заболевших фиксируется на Украине — 606 на 1 млн человек и в Грузии — 293. Специалисты бюро заявляют, что за первое полугодие на Украине уже зафиксировали более 28 тысяч случаев заболевания корью, 13 из них окончились летальным исходом.