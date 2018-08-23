​В Сургуте пожарные провели тренировочные учения в университете

Пожарные Сургута организовали тренировочные пожарно-тактические учения в главном корпусе Сургутского государственного университета. Специалисты экстренных служб изучили сложные конструктивные особенности здания, систему противопожарной защиты и пути эвакуации. А также напомнили о технике безопасности сотрудникам университета.

«По замыслу организаторов учений, условный пожар произошел в компьютерном классе на четвертом этаже корпуса «А». Возникло плотное задымление», — отмечает пресс-служба МЧС Югры. В тренировке был задействован персонал учреждения, была запущена система оповещения о пожаре. Пожарные прибыли на вызов, спустя шесть минут после звонка в дежурно-диспетчерскую службу города. За короткое время из университета были спасены 14 человек. Так, на полную ликвидацию условного пожара экстренным службам понадобилось полтора часа. В учениях были задействованы 52 человека и 9 единиц техники.

Фото: 86.mchs.gov.ru