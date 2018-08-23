Сеть магазинов «Охота на рыбалку» присоединилась к проекту «Персональная карта члена Профсоюза»

К проекту «Персональная карта члена Профсоюза» присоединился новый партнер – самая крупная сеть магазинов Западной Сибири «Охота на рыбалку». Теперь держателям банковской карты MasterCard Gold СНГБ предоставляется скидка до 10% на покупку товаров и услуг для охоты, рыбалки и туризма. Пора открывать сезон рыбалки!

Информация по новому партнеру Сургутнефтегазбанка по персональной дисконтной карте:

Магазин «Охота на рыбалку», г. Сургут, пр-т Мира, 55; г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 11А; г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 75; г. Ноябрьск, ул. Ленина, 22, www.o-n-r.ru (скидка до 10%).

Напоминаем, общее число партнеров, которые предоставляют скидки по «Персональной карте члена Профсоюза», выпускаемой на базе банковской карты MasterCard Gold приблизилось к 400. Это – магазины, рестораны, кафе, туристические компании, фитнес-центры, аптеки, салоны красоты. Партнеры предоставляют скидки до от 3% до 65%.

«Персональная карта члена Профсоюза», выпускаемая СНГБ является не только универсальной дисконтной картой. Данную карту можно подключить к программе лояльности и использовать как зарплатную. При этом карту может оформить не только участник Объединенной профсоюзной организации, но и любой сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз».

Закажите карту прямо сейчас – на сайте Сургутнефтегазбанка! Через 2 дня с вами свяжется специалист банка и пригласит в офис для получения карты.

С полным списком торгово-сервисных предприятий, участвующих в проекте «Персональная карта члена Профсоюза», можно ознакомиться на сайте.