​В Сургуте совершил аварийную посадку самолет, следовавший из Норильска в Новосибирск 

По предварительной информации некоторых СМИ, самолет авиакомпании S7, который следовал рейсом Норильск – Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту города Сургута. Посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет.

На борту воздушного судна «Эмбраер 170» находилось 26 пассажиров и 4 члена экипажа. По неподтвержденным данным, у самолета отказал один из двигателей. Комментарии от ОАО «Аэропорт Сургут» корреспонденту siapress.ru на данный момент получить не удалось. Однако подробную информацию в пресс-службе компании обещали предоставить в ближайшее время.