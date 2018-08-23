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Замглавы Сургута Роман Меркулов уволился по собственному желанию

Чиновник уже оставил рабочее место без двухнедельной отработки

Замглавы Сургута Роман Меркулов
Замглавы Сургута Роман Меркулов

Строительная отрасль Сургута с сегодняшнего осталась без курирующего зама главы в городской администрации. Замглавы Сургута Роман Меркулов накануне написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как рассказал siapress источник в администрации Сургута, Вадим Шувалов подписал документ без требования двухнедельной отработки.

Москвич Роман Меркулов пришел в администрацию полтора года назад - в мае 2017 года. Редакция siapress пыталась выяснить, обладает ли приглашенный специалист необходимыми для должности замглавы экономической столицы нефтяного региона компетенциями, но внятных подтверждений не нашла.

Кого глава Сургута Вадим Шувалов назначит на вакансию зама, даже с приставкой врио, вопрос пока открытый. В прошлый раз - после ухода с должности Александра Шатунова, кстати, также москвича, обязанности куратора строительной отрасли исполнял долгожитель строительного департамента администрации Сургута Алексей Усов (замдиректора департамента строительства). В этот раз предложения "прикрыть амбразуру" ему пока не поступало.


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Сегодня в 08:57, просмотров: 493, комментариев: 2


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Комментарии:
Костромич Ильич
не нравится
Сегодня в 10:41
Очень жаль! Грамотный специалист! А то, что вы подтверждений не нашли, так это не значит, что компетенций нет.
Флудер
не нравится
Сегодня в 11:03
Да, это действительно потеря для города. При нём всё зашевелилось, вышло из оцепенения. Городок на Сайме, спортивные площадки во дворах... Человек реально работал сам и заставлял работать других.

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