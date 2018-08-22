Почти три четверти россиян довольны свои жильем

Судя по последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 72% россиян довольны собственными жилищными условиями. Кстати, по сравнению с 2005 годом данный показатель увеличился на 24%.

Среди молодого населения страны, от 18 до 24 лет, доля удовлетворённых жильем составляет 84%. В тоже время только 61% респондентов возрастом от 25 до 34 довольны жилищными условиями.

Основными причинами, которые не устраивают опрошенных, стали высокие расходы на оплату жилья и ЖКХ, их некачественное предоставление и нехватка жилой пощади.

Также, исходя из результатов исследования ВЦИОМ, 23% жителей России собираются купить квартиру, почти половина из них (44%) планируют брать ипотеку.