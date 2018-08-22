​Сургутские кардиологи назначают лечение жителям отдаленных поселков района

Суругутской окружной кадиологический диспансер обследует жителей труднодоступных и отдаленных поселений Сургутского района. Врачи побывают в Ульт-Ягуне, Русскинской и Угуте. Бригада уже побывала в Сытомино, где приняла около 30 пациентов. Об этом сообщает портал "Открытый регион - Югра". Мероприятие проходит в рамках акции «95 добрых дел», организованной в связи с юбилеем муниципалитета.

Обследования будут проводить врач функциональной диагностики, врач-кардиолог и медицинские сестры. Они проведут цветные допплеровские картирования брахиоцефальных сосудов (исследование состояния сосудов, кровоснобжающих головной мозг) и консультации кардиолога.

Фото: myopenugra.ru