Многодетные семьи Сургутского района вместо земельных участков могут получить деньги

Вчера, 21 августа, в администрации Лянтора прошла очередная встреча чиновников и жителей района. На мероприятие были приглашены многодетные семьи города, которые стоят в очереди на получение земельных участков под ИЖС.

Напомним, сейчас в Сургутском районе имеются определенные трудности с территориями, которые могут быть отданы льготным категориям граждан, так как к ним не проведено электричество и не проложены дороги.

Так, например, еще в 2016 году в Лянторе были зарегистрированы 45 участков в 11 мкр для выделения их многодетным семьям (а таких в городе 84). Но даже в ближайшем будущем финансовой возможности обеспечить эту территорию необходимой инфраструктурой у муниципалитета нет, поэтому сколько еще времени придется ждать свои гектары очередникам — не известно.

Но уже сейчас те многодетные семьи, которые встали в очередь на получение земли до 2 апреля 2016 года, имеют право получить вместо участков денежные средства на покупку жилья.

«Сумма рассчитывается по каждой семье индивидуально. Она зависит от количества членов семьи, сроков проживания в Югре (не меньше 15 лет), получала ли семья иные меры господдержки, — пояснила СИА-ПРЕСС заместитель начальника управления жилищной политики администрации Сургутского района Оксана Малышева. — Если брать семью из шести человек, при соблюдении всех вышеперечисленных условий, они могут получить 1,598 млн рублей».

Потратить эти средства можно на приобретение жилого помещения (дом, квартира, комната) в собственность в округе, на первоначальный взнос или погашение суммы основного долга при оформлении ипотеки. Нельзя купить жилье в долевом строительстве, а также если дому больше 15 лет.

Программа, на которую в этом году выделили 150 млн рублей, действует до 1 января 2019 года. На сегодня в ней приняли участие уже более 200 семей со всего Сургутского района.

Тем, кто решит не ждать свой земельный участок, а получить деньги, стоит поспешить — документы нужно успеть сдать до конца октября, ведь процесс оформления займет определенное время.

Кстати: Многодетные семьи, которые не могут принять участие в рассматриваемой окружной программе из-за того, что получили иные меры господдержки, могут заявиться на участие в муниципальной программе. В этом случае взамен земельного участка можно получить 300 тысяч рублей, и потратить их на покупку жилого помещения или земли в любом регионе страны.