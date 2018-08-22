Директору кафе из Югорска, где в игровой зоне погибла девочка, грозит два года лишения свободы

СУ СКР по Югре передало в суд результаты расследования уголовного дела в отношении директора детского кафе «Теремок» в Югорске.

Там 1 октября прошлого года произошла трагедия — шестилетняя девочка задохнулась, попав в петлю подвесного устройства в игровой зоне. После ЧП заведение закрыли.

Следком отмечает, что трагедия произошла из-за того, что никто не следил за состоянием игрового оборудования.

Бизнесмена будут судить за «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), ему грозит два года лишения свободы.

Изначально же ему инкриминировали «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 238 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы со штрафом.

Напомним, по 109 статье УК РФ также ведется расследование обстоятельств трагедии, случившейся 23 июня в Сургуте в развлекательном комплексе «Gallery Club». Там на сургутянку Татьяну Прохоренко упала конструкция с несколькими плазменными телевизорами. От полученных травм девушка скончалась. Ее родственники считают, что выбранная уголовная статья — слишком мягкая для виновника.