В Урае прошел забег для любителей экстрима

На прошлых выходных в Урае состоялся второй летний экстремальный забег «Вызов стихий». В этом году в нем поучаствовали 160 спортсменов из Урая, Нягани, Югорска, Нижневартовска и Кондинского района. Они были разделены на 32 команды, которые соревновались на специально подготовленной экстремальной трассе длинной 2,5 километра, усеянной бочками, колесами, катушками, траншеями с грязью и водой.

«В этом году экстремальный забег прошел еще круче, было видно, что физическая подготовка команд стала значительно выше, и это видно по итоговому времени, которое показали победители соревнований», – рассказал один из организаторов экстремального забега Владислав Кузьменко, президент Федерации легкой атлетики и северного многоборья города Урай.