Завтра Наталья Комарова покажет Александру Моору Сургут

Завтра, 23 августа, губернатор Югры Наталья Комарова вместе с врио губернатора Тюменской области Александром Моором приедут в Сургут с рабочим визитом.

День глав двух регионов расписан буквально по минутам. До обеда они посетят Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз», а после этого отправятся в Окружной кардиодиспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Напоминаем, что операционно-реанимационный корпус одного из передовых учреждений регионального здравоохранения был построен в 2017 году по программе «Сотрудничество».

В конце дня Наталья Комарова и Александр Моор наведаются в региональный Центр адаптивного спорта, чтобы познакомиться с процессом подготовки атлетов.

Как сообщили информационному порталу siapress.ru в департаменте общественных и внешних связей Югры, помимо прочего Наталья Комарова самостоятельно посетит сургутскую школу №13, где на протяжении последнего года проводился капитальный ремонт. Также губернатор округа побывает на Августовском совещании педагогических работников ХМАО, который состоится завтра в главном корпусе СурГУ.