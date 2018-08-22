​В пятницу и субботу на подъезде к Сургуту будут проверять водителей, везущих детей

24 и 25 августа на подъезде к Сургуту и дороге «Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск» полицейские будут массово проверять водителей, везущих детей.

Те, кто перевозят малышей без детских удерживающих устройств, получат штрафы за нарушение.