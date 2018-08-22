​В пятницу и субботу на подъезде к Сургуту будут проверять водителей, везущих детей

24 и 25 августа на подъезде к Сургуту и дороге «Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск» полицейские будут массово проверять водителей, везущих детей.
Те, кто перевозят малышей без детских удерживающих устройств, получат штрафы за нарушение.
24 и 25 августа на подъезде к Сургуту и дороге «Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск» полицейские будут массово проверять водителей, везущих детей.
Те, кто перевозят малышей без детских удерживающих устройств, получат штрафы за нарушение.
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Пенсионная реформа - причины и последствия. Депутат Государственной Думы Владимир Сысоев// ONLINE 23 августа в 10.00