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​В пятницу и субботу на подъезде к Сургуту будут проверять водителей, везущих детей

24 и 25 августа на подъезде к Сургуту и дороге «Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск» полицейские будут массово проверять водителей, везущих детей.

Те, кто перевозят малышей без детских удерживающих устройств, получат штрафы за нарушение.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 83, комментариев: 0


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