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​В Югре реализуют проект Минздрава России «ИВЛ на дому»

С октября 2016 года Югра вошла в число регионов-участников проекта Министерства здравоохранения России «ИВЛ на дому». Теперь у детей находящихся на паллиативном лечении появилась возможность выбирать, где проходить искусственную вентиляцию легких: в стационаре или дома, ведь обычно лечение занимает долгие месяцы.

В округе проект реализует благотворительный фонд охраны здоровья детей «Любовь и благодарность» при поддержке департамента здравоохранения Югры. Оборудование для одного пациента стоит более 2,5 миллионов рублей, с учетом расходных материалов сроком на один год. При этом, отметим, перевод из стационара домой позволяет медицинскому учреждению сократить расходы в шесть раз.

На момент старта проекта более десяти пациентов могли бы быть переведены. Однако для этого необходимо создать особые условия, что не всегда возможно. Семье нужно обеспечить круглосуточное динамическое наблюдение, изучить, как настраивать и использовать аппарат ИВЛ, организовать бесперебойный источник питания, а также научиться реагировать на неотложные ситуации и обеспечить защиту от проникновения инфекций. Помимо этого, существуют противопоказания, например нестабильное клиническое состояние пациента, а бывают случаи, когда сами родители отказываются от такой услуги.

Медики схожи во мнении, что лечение в комфортной, домашней обстановке улучшает качество жизни пациента, исключая адаптационные срывы, снижая частоту госпитализаций, улучшая физические и психологические функции. К тому же перевод домой не отменяет динамического наблюдения – врачи, медицинские сестры, психологи и социальные работники продолжают регулярно посещать пациента.

На данный момент два пациента в Югре уже были переведены из стационара домой для проведения искусственной вентиляции легких, об этом корреспонденту портала siapress.ru сообщила Ильмира Сибгатуллина, исполняющая обязанности начальника отдела охраны здоровья детей департамента здравоохранения Югры. «В 2019 году искусственная вентиляция легких в домашних условиях будет необходима еще одному ребенку», — также отметила она.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 134, комментариев: 0


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