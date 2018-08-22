​Минкомсвязи предлагает внедрить сертифицированные ФСБ сим-карты

Минкомсвязи планирует обязать сотовые операторов сменить сетевое оборудование и перейти на новые сим-карты, такие меры предполагают затраты в размере не менее 5 миллиардов рублей. Также отмечается, что компании, предоставляющие услуги связи, будут идентифицировать абонентов с использованием сертифицированного ФСБ шифрования. Предложения содержатся в антитеррористическом пакете поправок так называемого «закона Яровой». Приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых документов. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов»,— рассказали изданию в МТС. Однако замена уже действующих сим-карт не предполагается, так как на них не распространятся требования приказа.

Кроме этого, поясняется, что на данный момент операторы приобретали сим-карты у зарубежных производителей, которые устанавливают собственные системы криптографической защиты. Из этого следует, что отсутствует уверенность в безопасности российских пользователей перед иностранными спецслужбами. «Минкомсвязь предлагает устанавливать на сим-карты, закупленные за рубежом, и на сетевое оборудование операторов отечественные средства криптографической защиты, что обеспечит большую безопасность. Но таких рабочих систем пока нет на рынке»,— заявил собеседник «Коммерсанта».