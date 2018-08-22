Обсуждением пенсионной реформы займется специальная рабочая группа

Для дальнейшего обсуждения проекта пенсионной реформы будет создана рабочая группа. Такое решение было принято во вторник 21 августа по итогам общественных слушаний в Госдуме. В рабочую группу войдут представители правительства, Счетной палаты, Федерации независимых профсоюзов, Конфедерации труда России, объединения «Соцпроф», РАНХиГС и других организаций.

Во время слушаний свои мнения о повышении пенсионного возраста высказали представители политических партий, общественных объединений и правительства. Так министр труда Максим Топилин заявил, что «в перспективе 5-10 лет не будет более удачного стечения обстоятельств» для повышения пенсионного возраста и «альтернативы этому нет». Его поддержали депутаты от «Единой России», глава Счетной палаты Алексей Кудрин, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и руководитель объединения «Соцпроф» Сергей Вострецов. В то же время против законопроекта выступили партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и остальные профсоюзные объединения, присутствовавшие на слушаниях. Так Геннадий Зюганов заявил, что «при средней продолжительности в Сибири пенсии увидят только в гробу», а авторы реформы «пожертвовали пенсионерами, пожертвовали женщинами».

Какие поправки в пенсионную реформу внесет рабочая группа станет известно в сентябре, когда состоятся второе чтение законопроекта.