Молоко на завтрак защищает от риска развития сахарного диабета и ожирения

Употребление молока утром уменьшает уровень глюкозы в крови и повышает чувство сытости, к таким выводам пришли канадские ученые из Гуэлфского университета. Таким образом исследование доказало, что молоко на завтрак защищает от риска развития сахарного диабета и ожирения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты эксперимента, опубликованные в журнале Journal of Dairy Science.

В исследовании участвовали 32 человека, каждое утро они завтракали тарелкой хлопьев и 250 мл молока. Кроме этого, добровольцев поделили на три группы: первой давали жирное молоко с высоким содержанием белка, второй — с нормальным, а третьей — молоко, разбавленное водой. Далее у участников в течение дня замеряли уровень глюкозы. По итогу выяснилось, что богатое белком молоко способствует снижению уровня сахара в крови и выработке гормона, который замедляет процесс пищеварения.