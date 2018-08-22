Спортсмены Сургутского ЗСК (филиал ООО «Газпром переработка») показали стальной характер

Пятеро работников Сургутского ЗСК в составе сборной команды «Сибирские снайперы» приняла участие в третьем заключительном этапе Тюменской серии забегов проекта «Стальной Характер» в минувшие выходные.

Финал прошёл в Тюмени на территории областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Участники команды преодолели дистанцию 10 км, которая включала в себя 25 препятствий: рвы, наполненные водой и грязью, заборы высотой от 1,5 до 8 метров, верёвочные лестницы, водные преграды, и т.д.

В итоге трое заводчан - Алексей Кашкаров (заместитель начальника производства № 3), Денис Вагин (электромонтажник электроцеха) и Дмитрий Куприянов (инструктор отдела по физкультурно-оздоровительной работе) стали обладателями «медального трио» всей Тюменской серии. Собрать полный комплект медалей смогли только те участники, которые преодолели дистанцию и пришли на финиш трёх этапов: экстремального забега в Тобольске (16 июня), полумарафона и экстремального забега в Тюмени (14 июля и 11 августа соответственно).