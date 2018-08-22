Пять фильмов из России претендуют на «европейский оскар»

В лонг-лист 31-й премии Европейской киноакадемии попали российские киноленты. Среди них: «Лето» Кирилла Серебренникова, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Айка» Сергея Дворцевого, «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Война Анны» Алексея Федорченко.

По данным телеканала «78» со ссылкой на пресс-релиз академии 21 августа, всего в списке кинопремии оказалось 49 фильмов из 35 стран.

Отметим, что шорт-лист «европейского оскара» будет составлен по результатам голосования 3,5 тыс. членов киноакадемии. Именно они назовут номинантов в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссер», «Лучший европейский сценарист», «Лучший европейский актер» и «Лучшая европейская актриса».

Номинантов представят 10 ноября на кинофестивале в Севилье, а уже 15 декабря объявят победителей.

21 августа «Газета.ру» опубликовала список победителей премии MTV Video Music Awards — 2018.

В начале августа стало известно, у кинопремии «Оскар» появится новая номинация — «Выдающийся популярный фильм».