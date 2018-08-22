​Семь детских садов Сургута полностью или частично закрыты на карантин

Неделю назад сургутские детские сады начали закрываться на карантин из-за вспышки менингита.

На текущий момент уже семь учреждений полностью или частично перестали принимать детей.

Так д/с «Лесная сказка» не будет работать до 27 августа, а «Колокольчик» — до 29. В третьем учреждении закрыт один корпус, еще в четырех садах детей не принимают в отдельные группы.

Роспотребнадзор не сообщает о количестве заболевших, отмечая, что «удалось добиться снижения заболеваемости энтеровирусной инфекцией в три раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и энтеровирусными менингитами более чем в шесть раз».