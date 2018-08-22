Долгострой в пос. Белый Яр (Сургутский район) введут в эксплуатацию до 15 декабря следующего года

Центр культуры и досуга в пгт Белый Яр начали строить более 10 лет назад. фото Александра Онопы

Вторая очередь спортивно-досугового комплекса в пгт. Белый Яр Сургутского района будет введен в эксплуатацию до конца года. Информация прозвучала на региональном совещании губернатора Югры Натальи Комаровой с главами муниципалитетов, посвященном контролю за ходом строительства социально-значимых объектов.

Ввода в эксплуатацию социального объекта жители Белого Яра ждут уже более десяти лет. Спортивный кластер Центра в эксплуатацию сдан, а вот строительство "культурной" части" было заморожено еще в 2015 году. Причины - изменение СНИПов и ГОСТов и устаревание проектной документации.

На корректировку проекта Сургутский район потратил три миллиона рублей. Новая смета показала: на завершение работ необходимо потратить 125 миллионов (80 - на завершение строительства, 36 - оборудование и инвентарь, остаток - прочее). К тому же выяснилось - новому Центру культуры и досуга необходимы инженерные сети (подключить объект к существующим возможности не оказалось). Строительство коммуникаций обошлось Сургутскому району в 14,5 млн рублей и стало третьей очередью реализации проекта.

Сейчас новая подрядная организация - предприятие "Сургутсройцентр" семьи Волковых завершает возведение второй очереди спортивног-досугового комплекса. Работы ведутся в соответствии с уточненным графиком, согласно которому работы должны быть завершены до 15 декабря.

Кстати, компания "Сургутсройцентр" является одним из ведущих партнеров администрации Сургутского района по строительству объектов социального назначения. В частности, по принципу муниципально-частного партнерства возводит школу-детский сад в поселке Высокий Мыс. Этот объект также рисковал приобрести статус долгостроя - предыдущая подрядная организация, выигравшая тендер на строительство данного объекта, в течение целого года на строительную площадку так и не вышла.