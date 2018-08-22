Губернатор Югры определилась с новым главой строительного департамент региона

Андрей Кривуляк, директор по развитию компании "Северные строительные технологии", с сегодняшнего дня стал директором департамента строительства и главным архитекторомханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Распоряжение о назначении губернатор Югры Наталья Комарова подписала накануне.

Кривуляк - не новичок в правительстве автономного округа. С 2013 по 2016 годы он занимал должность первого заместителя директора департамента строительства Югры.

ООО "Северные Строительные Технологии" - один из крупнейших девелоперов региона, занимающийся комплексной застройкой в восьми городах Югры, прежде всего - Ханты-Мансийске и Сургуте. Является правопреемником корпорации "ЮграИнвестСтройПроект" (ЮИСП), учредителем которой косвенно (через Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд) выступало правительство Югры.

За шесть лет работы менеджменту "ССТ", который возглавляет Вачаган Мовсисян, удалось полностью выполнить обязательства перед подрядчиками и дольщиками ЮИСПа.

Предыдущий директор строительного департамента региона Руслан Цыганенко уволился по собственному желанию 4 августа. А 13 августа, сразу после профессионального праздника День строителя, подал в отставку куратор отрасли вицегубернатор Дмитрий Шаповал.

Впрочем, с кандидатурой на должность своего заместителя губернатор Югры определилась сразу. В тот же день Комарова подписала назначение на должность Андрея Зобницева, первого заместителя директора окружного департамента по управлению государственным имуществом. Кстати, Зобницев тоже руководил строительным департаментом региона. в 2013 году.

