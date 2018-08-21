​Наталья Комарова заявила о необходимости увеличить роль общественных наблюдателей в предстоящих выборах

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках заседания координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов оценила подготовку к голосованию, которое пройдёт 9 сентября. Глава округа заявила о необходимости увеличить роль общественных наблюдателей во время организации и проведения предстоящих выборов. По мнению губернатора, это поможет обеспечить открытость и законность процесса.

Кроме того, Наталья Комарова обратилась к избирательным комитетам, организующим досрочные голосования 29 августа. «Прошу обратить внимание тех, кто работает с населением в этот период, нужно проводить разъяснительную работу с учётом всех специальных условий», — отметила губернатор. Также она напомнила о необходимости обеспечить компании «Ростелеком» доступ в помещения для голосования с целью монтажа оборудования для видеотрансляции голосования с размещением материалов в Интернете.

Отметим, в Югре зарегистрировано 1408 кандидатов, претендующих на мандаты в органы местного самоуправления и 4 кандидата на пост губернаторы Тюменской области.