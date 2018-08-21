Дума Сургута оценила качество ремонта улицы 50 лет ВЛКСМ

Вчера состоялась очередная выездная проверка рабочей группы Думы города по мониторингу ремонта автомобильных дорог в Сургуте. В рейде принимала участие Председатель Думы города Надежда Красноярова, которая возглавляет эту группу.

Инспектировались работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонной смеси на улице 50 лет ВЛКСМ. С 1986 года, когда была построена эта дорога, впервые здесь проводится капитальный ремонт.

Строителям пришлось заменить практически все колодцы ливневой канализации (более сорока). Уже через неделю, если позволит погода, улица получит полностью обновленный, современный вид.

Осталось лишь заасфальтировать заезды и автобусные карманы, нанести разметку и установить «лежачих полицейских».