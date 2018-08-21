В Сургуте 22 августа на площади перед Ледовым дворцом состоится празднование Дня флага России

Завтра, 22 августа, в Сургуте состоится празднование Дня Государственного Флага Российской Федерации. Организованные мероприятия пройдут на площади Ледового дворца спорта с 17.00 до 20.00. В программе с 17.00 запланированы фотосессия с сургутскими байкерами и их железными конями, танцевальное соревнование «Брэйк-данс Батл». Кроме того желающие смогут прокатиться на вело-роллерной трассе.

В 18.00 состоится торжественное открытие праздника. А в 18.40 городские дрифтеры организуют заезд. В 19.00 начнется концерт молодежных коллективов города, а также стартует сбор автоколонны на площади Дворца искусств «Нефтяник» для построения автомобилей в слово «Россия».