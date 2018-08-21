​Расследование самоубийства следователя из Лангепаса и гибели сургутянки в ночном клубе может растянуться на год

Расследования самоубийства следователя из Лангепаса и гибели сургутянки в ночном клубе города могут растянуться не меньше, чем на год. Уже два месяца СУ СКР по Югре разбирается в подробностях резонансных дел, произошедших в округе в июне этого года.

Напомним, 18 июня следователь городского СО ОМВД Лангепаса Кристина Альховская покончила с собой в своем кабинете.

Девушка оставила предсмертную записку, в которой обвинила свою непосредственную начальницу в том, что с ней произошло.

А спустя пару дней, 23 июня в ночном клубе гостиничного комплекса «Медвежий угол» на сургутянку Татьяну Прохоренко упала конструкция с несколькими плазменными телевизорами, убив девушку.

Периодически корреспондент СИА-ПРЕСС связывается с пресс-службой СУ СКР по Югре, узнавая, есть ли сдвиги в расследовании. Но пока никаких комментариев в ведомстве не дают.

Юрист Алексей Редькин считает, что следствие по этим делам может растянуться и на год:

Согласно ст.162 УПК РФ следователь может продлить предварительное следствия до 12 месяцев.

Простых дел не бывает, а обвинение по статье «доведение до самоубийства» очень сложное в доказывании. Необходимо провести большое количество сложных экспертиз, допросить много людей. Учитывая, что погибшая и тот человек, на которого она указала, — сотрудники правоохранительных органов, это существенно усложняет расследование.

Дело о погибшей девушке в ночном клубе также непростое. Следователям приходится выяснять, кто за что отвечал, кто монтировал конструкцию, кто ее проверял, как эксплуатировалось оборудование. Нужно провести необходимые технические экспертизы.

Например, может быть так, что смонтировали и установили все правильно,

но болты, которыми был прикручен кронштейн, были бракованными.

Еще нужно учитывать, что эти дела — не единственные у следователя. Может быть и такое, что у центра, в котором назначены экспертизы, целая очередь других экспертиз.

Прошло два месяца, но обычно за такие сроки расследуются мелкие бытовые преступления, расследование дел сложнее занимает гораздо больше времени.

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