В сентябре в Югру приедет патриарх Кирилл

В начале сентября в Югру приедет патриарх Кирилл. Основная причина его визита — освящение храма Святой мученицы Татианы, расположенного в Когалыме.

По информации некоторых СМИ глава РПЦ заглянет и в Сургут, чтобы взглянуть на стройплощадку кафедрального собора и посетить женский монастырь. Однако руководитель Сургутского благочиния Антоний Исаков сообщил информационному порталу siapress.ru, что до нашего города патриарх Кирилл вряд ли доедет: «Планируется, что вечером 8 сентября он прилетит в Когалым, а 9 сентября после службы и освящения храма уже улетит в Норильск. Так что по протоколу визита в Сургут просто не получается».

В компании «Сибпромстрой», которая занимается строительством сургутского кафедрального собора, точной информации также не располагают:

«Разная информация. Последняя, что может и не приехать. Предпоследняя — что приедет не 9, а 14 сентября. Точнее станет известно ближе к выходным — тогда должен снова приехать владыка Павел и сказать уже наверняка», — рассказал СИА-ПРЕСС замдиректора компании Виктор Грузин.