​По мнению федеральных экспертов, семья из Югры может купить квартиру за наличку за 4,2 года

Специалисты федерального портала «Мир квартир» составили рейтинг доступности квартир в новостройках по регионам нашей страны.

Для проведения расчетов эксперты использовали данные со своего портала о средней стоимости квартиры-первичке в регионах, а также информацию Росстата по зарплате за май этого года.

По итогам Югра вошла в десятку регионов с самым доступным жильем. По расчетам исследователей, семья из двух работающих человек сможет накопить на квартиру за 3,9 млн рублей в округе за 4,2 года. В случае, если ежемесячно будет откладываться зарплата (78,1 тыс рублей) одного из членов семьи.

При расчетах не учитывались проценты по депозиту, возможность воспользоваться ипотекой и прочее.

По данным портала самое недоступное жилье в Крыму. Тут семья должна будет копить на квартиру 13,6 лет. Затем идет Севастополь (12,8 лет) и Краснодарский край (9,8 лет).

Отметим, что ранее агентство «РИА Рейтинг» подсчитало, что югорской семье с одним ребенком и со средним доходом понадобится около двух лет, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра. Однако местные эксперты с такими расчетами не согласны, отмечая, что за два года семья сможет накопить лишь на первоначальный взнос.