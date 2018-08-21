В Госдуме идет второе обсуждение пенсионной реформы

В Государственной Думе сегодня проходят вторые парламентские слушания по изменениям в пенсионном законодательстве. Помимо депутатов, в нем принимают участие представители всех регионов России: 40 председателей законодательных собраний регионов, 32 – их заместителей. Ведет слушания председатель федерального парламента Вячеслав Володин. Докладчики – министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов, Глава счетной палаты Алексей Кудрин, Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, глава Общественной палаты Валерий Фадеев, руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и др.

Прямую трансляцию можно смотреть на сайте Госдумы.