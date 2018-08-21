Сургутяне больше всех остальных россиян довольны своей жизнью

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ выяснили, что самые довольные жизнью россияне живут в Нижневартовске, Грозном, Владимире, подмосковном Подольске и Сургуте.

«Одним из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, является доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью», - отметил проректор Финансового университета Алексей Зубец.

В первой половине 2018 года около 82 процентов жителей крупных и средних городов страны заявили о том, что довольны своим существованием. А 29 процентов — совершенно довольны.

Самыми «жизнерадостными» признаны молодые люди до 30 лет, студенты, люди с высшим образованием и высоким доходом. При этом и мужчины, и женщины довольны жизнью примерно на одном уровне (83 и 81 процент соответственно)

Самые недовольные люди проживают в Барнауле, Иванове, Волгограде, Воронеже и Тольятти.