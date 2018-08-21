​Жителей Югры приглашают поучаствовать в историко-краеведческой викторине

Участниками викторины «Города Югры» могут стать жители округа старше шести лет, для этого нужно распечатать одну из 15 анкет, размещенную на портале «Открытый регион — Югра», в том числе на черно-белом принтере. Чтобы скачать анкету, необходимо найти свой город и ввести личные данные. Анкеты предоставляются по территориальному признаку: участники будут отвечать на вопросы связанные с городом, в котором проживают.

Организаторы отмечают, что внедряется система QR-кодов, с помощью которых и будут регистрироваться опросники. Данная мера поможет избежать ошибки при регистрации и повысить скорость обработки данных.

Анкеты будут принимать в единый день голосования, 9 сентября, вблизи избирательных участков.

Отметим, анкета содержит 10 вопросов, пять об истории Югры, остальные о городе. Те, кто правильно ответят на все вопросы, смогут получить ценные призы. Победителей определят 15 сентября, за процедурой можно будет следить в режиме онлайн.