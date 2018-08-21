В Сургуте празднуют Курбан-байрам

В Сургуте проходит главный мусульманский праздник Курбан-байрам. В связи с этим с 5 до 7 утра были перекрыты некоторые улицы города, но сейчас движение на них восстановлено.

Как сообщили информационному порталу siapress.ru в городском УМВД, обстановка сейчас спокойная. Мечеть и прилегающие к ней территории были еще до начала праздника проверены сотрудниками кинологической службы вместе с собаками.

Рядом с местом празднования выставлены дополнительные наряды полиции, там же дежурят представители ОМОН и ГАИ.