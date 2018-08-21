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​В Югре пройдет интернет-фестиваль творчества «Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями

Дом народного творчества Ханты-Мансийского автономного округа приглашает активных и одаренных детей принять участие в интернет-фестивале «Я сердцем вижу мир». С 1 сентября будут приниматься заявки от детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет (включительно).

Номинации фестиваля:

— «Декоративно-прикладное творчество» — художественные работы, созданные в различных техниках и направлениях;

— «Художественное слово» (поэзия, проза, авторские произведения);

— «Вокал» (соло, ансамбли, народный, эстрадный, авторская песня, академическое пение);

— «Инструментальное исполнительство» (соло, ансамбли).

Организаторы отмечают, что для участия в номинации «Декоративно-прикладное творчество» нужно сфотографировать собственноручно выполненную художественную работу и отправить не более двух фотографий с описанием в электронном виде до 1 декабря 2018 года на электронную почту hto@to-kultura.ru с пометкой «Фестиваль «Я сердцем вижу мир»».

В номинациях «Художественное слово», «Вокал» и «Инструментальное исполнительство» нужно исполнить одно произведение, сняв это на видео хронометражом не более четырех минут и также отправить по адресу hto@to-kultura.ru с отметкой «Фестиваль «Я сердцем вижу мир»».

Лучшие работы будут награждены дипломами и презентованы на официальном сайте Окружного Дома народного творчества odntugra.ru, а также в соцсетях vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86 и instagram.com/odntugra86.

Более подробная информация представлена в Положении.

Для участия заполните форму заявки.

Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37 Елена Николаевна Арзамасцева , 8 (3467) 32-48-29 Дарья Николаевна Ермилова .


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Сегодня в 10:13, просмотров: 53, комментариев: 0


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