Разлив нефти недалеко от Сургута полностью локализован

Руководитель природнадзора по Югре Сергей Пикунов сообщил, что разлив нефти, произошедший ночью с пятницы на субботу недалеко от Сургута, локализован. Напоминаем, что причиной этого ЧП называют незаконную врезку в нефтепровод примерно в 14 километрах от Сургута между кооперативами «Старожил-1» и «Ветеран-2».

Нефть попала в водоем, на котором сейчас выставили боновые заграждения и скиммеры-нефтесборщики. Происходит сбор и вывоз откачанных нефтепродуктов. Устранением последствий аварии занимаются сотрудники ПАО «Сургутнефтегаз».

«Причиной разлива стала незаконная врезка в трубопровод. Из-за разгерметизации нелегально врезанной в нефтепровод полиэтиленовой трубы произошли утечка нефти и загрязнение окружающей среды. Распространению нефти способствовало попадание горючего в ручей, – отметил Пикунов. – По результатам обследования можно говорить об отсутствии масштабности нефтезагрязнения из-за быстрого реагирования и проведения необходимых работ силами сотрудников «Сургутнефти. Визуально наблюдается загрязнение нефтепродуктами только русла ручья. Ручей впадает в болото, которое не имеет соединения с водными объектами.. В месте расположения скиммеров-нефтесборщиков спецтехникой компании осуществляется откачка и вывоз нефтепродуктов».

Фотографии предоставлены департаментом общественных и внешних связей ХМАО-Югры