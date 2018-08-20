Две трети россиян верят, что кто-то пытается «сломать скрепы»

Две трети жителей России (63%) считают, что существует организация, которая стремится разрушить духовные ценности россиян, пропагандируя нетрадиционные сексуальные отношения, передает «Медуза» результаты опроса ВЦИОМ. Больше других это мнение поддерживают люди в возрасте 45-59 лет (69%) и со средним специальным образованием (67%).

Почти четверть опрошенных (24%) уверены, что люди, защищающие права сексуальных меньшинств, не стремятся ничего разрушить. По их мнению, в России нет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет так считают 48%.

ВЦИОМ также выяснил, что 66% респондентов верят, что некая группа людей хочет переписать историю страны и подменить исторические факты, «чтобы навредить России, приуменьшить ее величие». Это мнение популярно среди тех, кому больше 45 лет (72%).

ВЦИОМ провел телефонный опрос россиян 29-30 мая. В нем участвовали две тысячи человек в возрасте от 18 лет. Участников опроса выбирали случайно на основе списка стационарных и мобильных номеров, зарегистрированных в стране. Для этой выборки, как утверждает ВЦИОМ, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.