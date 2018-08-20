​Российские пенсионеры в основном работают сторожами, дворниками и уборщицами

Около 40 процентов населения России продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные специалистов Высшей школы экономики. Большая часть пенсионеров не меняет род деятельности, однако некоторые переходят на менее оплачиваемую работу.

Так, среди самых популярных профессий у мужчин пенсионеров, сменивших должность, оказались сторож и дворник — свыше 30 процентов рабочих мест. У женщин — уборщица, билетный контролер, продавец, консьержка, более 40 процентов рабочих мест.

При этом, исследователи отметили, что будущем занятых пенсионеров станет больше. На данный момент средняя продолжительность трудовой деятельности после назначения пенсии по старости составляет 6,4 года.