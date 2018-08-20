Две трети россиян верят в «группу лиц», желающую переписать историю и разрушить духовные ценности страны

66 процентов россиян считают, что существует «группа лиц», которая хочет переписать историю страны, подменив исторические факты. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. При этом, согласно проведенному опросу, 26 процентов голосовавших заявили, что такой группы нет, а еще 8 процентов не дали точного ответа.

Кроме того, большая часть респондентов (63 процента) считает, что в мире есть группа лиц, стремящаяся разрушить духовные ценности россиян, пропагандируя нетрадиционные сексуальные отношения. В обратном уверены 24 процента, 13 процентов опрошенных затруднились ответить.