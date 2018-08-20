​В России установили минимальную цену на «слабую» водку

В начале июля на портале правовой информации был опубликован приказ Минфина, утверждающий минимальную розничную цену на «слабую» водку*. С сегодняшнего дня продавать поллитровую бутылку такого алкоголя крепостью от 37 до 39 процентов можно минимум за 205 рублей.

В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя считают, что эти нововведения особо не отразятся на потребителях, которые предпочитают покупать классический сорокаградусный напиток.

*Редакция siapress.ru напоминает: алкоголь вредит вашему здоровью.