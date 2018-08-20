​Сургутян приглашают на летний фестиваль по случаю старта продаж жилого дома «Азбука»

Мероприятие состоится 25 августа в 15:00 на площадке около ТРЦ Сити-Молл

25 августа сургутяне ждёт настоящий семейный праздник по случаю старта продаж нового жилого дома «Азбука». На площадке около Сити-Молла гостей будут ждать мастер-классы по рисованию на пряниках и плетению кос, интересное научное шоу и море веселья для детей и взрослых.

Без подарков тоже не обойдется, обещают организаторы. Всех ждут на открытой парковке Сити-Молла (ряд 8-9) 25 августа в 15:00.

Для справки: Дом «Азбука» — новый монолитно-кирпичный дом в 30 микрорайоне Сургута на улице Ивана Захарова. Срок сдачи дома — III квартал 2019 года. Отличительные черты проекта: кухни-гостиные от 16 м², улучшенная звукоизоляция, увеличенное остекление окон, двор без машин: игровые зоны по возрасту, спортивные площадки.

Подробности можно узнать на сайте azbuka-surgut.ru, в группе во ВКонтакте (на этих словах ссылка - https://vk.com/azbuka_surgut ), а также по телефону +7 (3462) 55-03-15

Открыто предварительное бронирование