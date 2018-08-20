СНГБ предлагает принять участие в акции и купить квартиру в Московской области под 7,5% годовых

Хотите купить квартиру в Московской области под 7,5% годовых, без первоначального взноса и без оформления страховки? Тогда, станьте участником акции по ипотеке Сургутнефтегазбанка!

Выгодно приобрести квартиру можно в названой северной столице Московской области – г. Дмитрове: мкр-н Внуковский, д. 25.

Купите жилье со сниженной процентной ставкой по ипотеке в размере 7,5% годовых* от СНГБ, без первоначального взноса. Процентная ставка не зависит от наличия страхования. Срок кредита до 30 лет. Отличное жилье по отличной цене! Пора переезжать в Подмосковье!

Подробности по телефону: 7 (985) 774 24 60

С прочими условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте www.sngb.ru и в офисахСургутнефтегазбанка.

Специальное предложение действует с 13.08.2018 до 31.10.2018 (включительно).

Организатор акции – АО БАНК «СНГБ». Подробнее об организаторе и правилах проведения акции – на сайте www.sngb.ru.

*Указанная процентная ставка применяется в рамках сотрудничества с ООО «Дмитровмонтажгрупп», для клиентов, подавших заявку в период проведения акции с 13.08.2018 до 31.10.2018 (включительно).