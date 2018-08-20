​21 августа с 5 до 7 утра будут перекрыты улицы возле сургутской мечети // СХЕМА

Завтра, 21 августа, с 5 до 7 утра из-за мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Курбан-байрам, будут перекрыты следующие улицы:
- ул. Никольская, от перекрестка с ул. Безверхова до перекрестка с пр. Набережным, по одной стороне движения от ул. Безверхова;
- пр. Набережный, от перекрестка с ул. Дзержинского до ул. Майской, по одной стороне движения от пр. Набережный.
На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд по следующим схемам:
- №1 и № 7 при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (нечетная сторона) по пр. Набережный, ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков, далее по маршруту; № 1 в обратном направлении по утвержденной схеме;
- № 4, 26 при движении от остановочного пункта «кинотеатр Аврора» (нечетная сторона) по пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков, далее по маршруту, в обратном направлении по установленному маршруту;
- № 23 при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (нечетная сторона) по пр. Набережный, ул. Дзержинского, пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении по установленному маршруту;
- № 47 - при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (нечетная сторона) по пр. Набережный, ул. Никольская, Югорский тракт, ул. Энгельса, ул. Гагарина, далее по маршруту, в обратном направлении по установленному маршруту;
- № 34 при движении от остановочного пункта «ТРЦ «Сити-Молл» по ул. Никольская, Югорский тракт, ул. Сергея Безверхова, ул. Майская, далее по маршруту.
Острый бизнес. Руководитель сети магазинов ножей «Сибирский Клинок» Светлана Гугняк // ONLINE 21 августа в 15:00