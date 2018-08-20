​Обменивайте валюту в приложении «СНГБ Онлайн» одним кликом!

В мобильном приложении «СНГБ Онлайн» новая услуга – обмен валюты по курсу банка. Теперь при наличии валютного счета* в СНГБ, совершить данную операцию стало просто! Достаточно зайти в приложение СНГБ на своем телефоне и выполнить ряд действий:

Открыть в меню СНГБ Онлайн раздел «Продукты», выбрать «Карты» либо «Счет», с которого собираетесь совершить операцию по обмену валюты.

Открыть пункт «Действия» → «Конверсия».

Выбрать из списка необходимую вам валюту операции. В поле «Сумма операции» указать сумму выбранной валюты.

После правильного внесения всех реквизитов, необходимо подтвердить операцию по осуществлению перевода вводом SMS-пароля.

При успешном осуществлении обмена валюты по курсу банка, операции присваивается статус «Исполнено». Валюта будет зачислена в соответствующий счет.

Комиссия за услугу взимается согласно тарифу АО БАНК «СНГБ».

Напоминаем, СНГБ Онлайн - безопасное мобильное приложение для управления денежными средствами в режиме 24/7.

Подробнее о мобильном приложении: https://www.sngb.ru/news/item/1636.

*При отсутствии валютного счета в банке, необходимо обратиться в офисы СНГБ с заявлением об открытии данного счета.