​WIFIRE увеличил количество телеканалов в пакетах

Компания NETBYNET (бренд Wifire) с августа 2018 года преподнесла своим клиентам подарок и добавила в пакет более 30 новых телеканалов, при этом цена за пакет осталась прежняя, 169 рублей.
Теперь в пакете цифрового ТВ Wifire 70+ доступно более 100 телеканалов и его название меняется на Wifire 100+. В ближайшее время изменения коснутся и других пакетов.
Комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NETBYNET Андрей Егоров: «Мы находимся на пороге нового телевизионного сезона, завершается пора отпусков и многие наши клиенты возвращаются к просмотру любимых фильмов, передач и сериалов. Наша компания решила порадовать пользователей Wifire TV и добавила в пакет более 30 каналов совершенно бесплатно. Пакет ТВ Wifire 70+ пользуется наибольшей популярностью среди наших клиентов, поэтому они станут первыми, кто сможет по достоинству оценить наш подарок».
Некоторые из добавленных каналов:
- Жара HD – топовый музыкальный канал в HD
- Твой дом – телеканал о ремонте и уюте с лучшими ведущими в гостях у звезд шоу-бизнеса.
- ТНОМЕР – телеканал «Ремонт наоборот» о строительстве, интерьере, создании уюта дома и на даче, юридические консультации по недвижимости и ремонту.
- Калейдоскоп ТВ – фильмы и сериалы, которые успели понравиться зрителям.
- Открытое HD – ярмарка талантов. Любой желающий может снять свой клип в HD, прислать на канал и увидеть себя в эфире.
- Синергия ТВ – ведущий образовательный канал. Лучшие бизнес-тренеры мира – в эфире телеканала.
- Пес и Ко – первый телеканал о собаках и для собаководов. Советы специалистов, истории о собаках, сюжеты с выставок.
- Восток ТВ – музыкальный телеканал с музыкой Востока и Кавказа.
- 1-й Вегетарианский – тут название говорит само за себя. ЗОЖ, йога, правильное питание.
- 1-й Метео – метеосводки со всего мира. Научные исследования, фильмы о погоде, климатических поясах, природных явлениях.
- Театр – трансляции со сцен ведущих театров страны.
- Жар-Птица – русский народный музыкальный телеканал. «Играй гармонь» круглосуточно!
- Продвижение – фильмы, сериалы, новости с фокусом на страны БРИКС и многие другие.
Острый бизнес. Руководитель сети магазинов ножей «Сибирский Клинок» Светлана Гугняк // ONLINE 21 августа в 15:00