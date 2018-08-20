​WIFIRE увеличил количество телеканалов в пакетах

Компания NETBYNET (бренд Wifire) с августа 2018 года преподнесла своим клиентам подарок и добавила в пакет более 30 новых телеканалов, при этом цена за пакет осталась прежняя, 169 рублей.

Теперь в пакете цифрового ТВ Wifire 70+ доступно более 100 телеканалов и его название меняется на Wifire 100+. В ближайшее время изменения коснутся и других пакетов.

Комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NETBYNET Андрей Егоров: «Мы находимся на пороге нового телевизионного сезона, завершается пора отпусков и многие наши клиенты возвращаются к просмотру любимых фильмов, передач и сериалов. Наша компания решила порадовать пользователей Wifire TV и добавила в пакет более 30 каналов совершенно бесплатно. Пакет ТВ Wifire 70+ пользуется наибольшей популярностью среди наших клиентов, поэтому они станут первыми, кто сможет по достоинству оценить наш подарок».

Некоторые из добавленных каналов: