​Бренд Wifire официально запускает новую акцию «Надолго»

Бренд Wifire (NETBYNET) официально запускает завтра новую акцию для клиентов «Надолго».
Суть акции заключается в том, что клиенту предоставляется скидка на выбранные им вариант пакетного предложения начиная с 4 месяца с момента подключения. Чем дольше клиент является пользователем одного из выбранных пакетов по акции, тем больше его скидка в течение всего времени пользования предложением.
Таблица скидок:
|3 мес
|4-6 мес
|7-9 мес
|10 мес -1 год
|1-2 год
|2-3 год
|3-4 год
|С 4года
|0%
|5%
|10%
|15%
|20%
|30%
|40%
|50%
Акция «Надолго» стартует 17 августа 2018 года и продлится до 31 марта 2019 года. В акции участвуют новые абоненты, которые при подключении могут выбрать один из двух пакетов «Надолго» Домашний Интернет+ТВ. Интернет предоставляется со скоростью 100 Мбит/с, а также 100 или 130 ТВ каналов Wifire TV.
Комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NETBYNET, Андрей Егоров: «Акция «Надолго» разработана специально для новых клиентов, цель которой повысить лояльность вновь подключенных пользователей, чтобы они по достоинству смогли оценить не только наши услуги цифрового телевидения и интернета, но и сэкономить семейный бюджет».
Острый бизнес. Руководитель сети магазинов ножей «Сибирский Клинок» Светлана Гугняк // ONLINE 21 августа в 15:00