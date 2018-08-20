​Бренд Wifire официально запускает новую акцию «Надолго»

Бренд Wifire (NETBYNET) официально запускает завтра новую акцию для клиентов «Надолго».

Суть акции заключается в том, что клиенту предоставляется скидка на выбранные им вариант пакетного предложения начиная с 4 месяца с момента подключения. Чем дольше клиент является пользователем одного из выбранных пакетов по акции, тем больше его скидка в течение всего времени пользования предложением.

Таблица скидок:

3 мес 4-6 мес 7-9 мес 10 мес -1 год 1-2 год 2-3 год 3-4 год С 4года 0% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50%

Акция «Надолго» стартует 17 августа 2018 года и продлится до 31 марта 2019 года. В акции участвуют новые абоненты, которые при подключении могут выбрать один из двух пакетов «Надолго» Домашний Интернет+ТВ. Интернет предоставляется со скоростью 100 Мбит/с, а также 100 или 130 ТВ каналов Wifire TV.

Комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NETBYNET, Андрей Егоров: «Акция «Надолго» разработана специально для новых клиентов, цель которой повысить лояльность вновь подключенных пользователей, чтобы они по достоинству смогли оценить не только наши услуги цифрового телевидения и интернета, но и сэкономить семейный бюджет».