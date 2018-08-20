​Причиной пожара на Сургутском ЗСК стало самовозгорание строительного мусора

Причиной вчерашнего пожара на предприятии стало самовозгорание строительного мусора и изоляционных материалов. Об этом корреспонденту портала siapress.ru рассказали в пресс-службе завода по стабилизации конденсата имени Черномырдина. «Технологический процесс по выпуску моторных топлив ведётся в обычном режиме. Производственная программа выполняется в полном объёме», — заявили на ЗСК. Также источник подтвердил информацию об отсутствии погибших и пострадавших.

В главном управлении МЧС Югры отметили, что очаг возгорания был небольшим. Однако для пожаротушения было прислано девять единиц техники и 36 сотрудников. «Если бы пожар получил развитие — он бы перешел в масштабы чрезвычайной ситуации, поэтому на такие опасные объекты службы выезжают по повышенному номеру вызова. В данном случае, пожарные выезжали по номеру три. Всего так называемых рангов пожаров пять», — пояснили в ведомстве.

Напомним, накануне, 19 августа, на заводе по стабилизации конденсата имени Черномырдина произошло возгорание в районе комплекса облагораживания моторных топлив. Тушение на территории филиала общества «Газпром-Переработка» заняло около получаса, с 11.05 до 11.35. Об этом раннее корреспонденту портала siapress.ru сообщили в главном управлении МЧС Югры. Также в ведомстве заявили, что в тушении было задействовано девять единиц техники и 36 сотрудников.

Справка: Завод по стабилизации конденсата имени Черномырдина расположен в 26 километрах от Сургута на 35-ом километре автодороги «Сургут – деревня Сайгатина» на территории в 355 гектаров.

Фото: pererabotka.gazprom.ru