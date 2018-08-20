​Павел Воля испытал стыд, пытаясь найти хоть одну шутку в своих старых выступлениях

На канале ТНТ4 стартует премьера «Comedy смотрит Comedy» — новое шоу в популярном интернет-жанре «реакция». Передачи о том, как резиденты Comedy Club смотрят первые выпуски со своими выступлениями, покажут 25 и 26 августа в 19:00.

Проект открыл юмористам много нового. Так, оказывается, кроме «бабушки» Александра Реввы был «дедушка» Тимура Родригеза. Гарик Мартиросян не без удивления заметил, что на сцене однажды выступала настоящая стриптизерша! Тимур Батрутдинов посчитал нелепой одежду, в которой он выходил на сцену и признался, что «те самые штаны» до сих пор хранятся у него дома.

Резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля заметил, что «чувствует нечто среднее между непониманием и стыдом в процессе поиска хоть одной шутки за выпуск. И одновременно адское желание вновь вернуться на то телевидение».

Комик Гарик Харламов резюмировал, чтопосле гастрольных туров многие номера из первых выпусков ComedyClub обретали новую жизнь.

«В них становилось больше шуток, они были лучше сыграны. То, что мы видим сейчас в телеверсии,— это сырой вариант, так сказать. Мы даже хотели их переснимать, а смотришь сейчас, думаешь: «Какие глупые номера»! Можно даже сделать новое шоу на ТНТ4, посвященное рестайлингу номеров», — поделился Харламов.

