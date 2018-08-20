Рост нефтедобычи возобновился в Югре

Показатели помогли увеличить, главным образом, компании «Роснефть» и «РуссНефть». Об этом сообщил председатель комитета думы автономного округа по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

В июле 2018 года среднесуточная добыча нефти составила 654 тыс. тонн, что на 7,5 тыс. в сутки больше, чем в июле 2017 года.

«Это событие можно однозначно расценить как позитивное. Высокий уровень добычи обеспечивается в первую очередь значительными объемами эксплуатационного бурения и применением эффективных инновационных технологий освоения месторождений нефти. В краткосрочном периоде переломлен тренд снижения добычи», - считает депутат

Кстати, превышение месячных показателей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло впервые за несколько лет.